Фанаты сочли Татьяну Лютаеву ровесницей 18-летнего сына‍

Фанаты сочли знаменитую российскую актрису Татьяну Лютаеву ровесницей 18-летнего сына‍. Накануне она показала в Instagram новое фото, на котором предстала вместе с сыном Домиником, где показала лицо без макияжа.

День назад в профиле знаменитой отечественной актрисы Татьяны Лютаевой появилось совместная фотография с сыном Домиником. Примечательно, что на ней она показала лицо без капли макияжа, однако все равно не осталась без горы комплиментов на тему прекрасно сохранившейся внешности. Кроме того, актриса уверяет - ее красота естественная, а пластические операции и "уколы красоты" она обходит стороной.

Лютаева объясняет, что есть много других способов, чтобы выглядеть хорошо. Она считает, что добиться этого можно с помощью высыпания, правильного питания, а также позитивного настроя. Также актриса призналась, что даже ценит свои морщинки. Она говорит, что не собирается скрывать свой возраст и играть в кино "девочек". Кроме того, невозможно не согласиться с ее словами о том, что у актрисы должно быть живое лицо, а ведь уколы напротив делают его неподвижным. Наверное, именно поэтому ее фанаты нарекли ее ровесницей 18-летнего сына‍.