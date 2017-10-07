Степан Меньщиков намерен добиваться Ольгу Бузову в её собственном "Холостяке"

Экс-участник "Дома-2" Степан Меньщиков объявил о намерении вновь добиваться признательности Ольги Бузовой в её собственной версии шоу "Холостяк". Такое заявление он оставил на своей странице в Instagram.

Недавно открылось, что команда канала "ТНТ" делает новое шоу "Замуж за Бузову", главной героиней и призом которого станет одноименная знаменитость. 4 апреля сама Ольга Бузова рассказала о начале кастинга на пресс-конференции в отеле The Ritz-Carlton.

И вот теперь шоумен Степан Меньщиков опубликовал в социальной сети романтичную фотографию времен их совместного участия в телестройке. Он пишет, что живет насыщенной жизнью и редко жалеет о содеянном. Однако 14 лет назад он совершил поступок, который теперь хотел бы исправить: "снял трусики Ольги Бузовой", висевшие над его кроватью. Степан Меньшиков утверждает, что в рамках проекта собирается признаться в любви к телеведущей и сделать её счастливой.

Интимные откровения актера не растрогали его подписчиков. Многие в комментариях предполагают, что таким образом он просто желает пиариться на чувствах Ольги Бузовой. И критикуют его за подобное поведение. Некоторые предлагали вернуться "к Боните", потому как сердца Бузовой ему никак не добиться.