"Огромная утрата": Однокурсник Анжелики Волчковой‍ Вадим Колганов прокомментировал ее смерть

Накануне однокурсник Анжелики Волчковой‍ Вадим Колганов согласился дать небольшое интервью для одного из отечественных изданий и прокомментировал новость о ее смерти. С сожалением он признал, что это "огромная утрата".

Сегодня стало известно о смерти известной российской актрисы Анжелики Волчковой‍. Ее бывший однокурсник и коллега Вадим Колганов прокомментировал эту новость и рассказал о ее жизни и совместной работе. Актер признался, что очень переживает по этому поводу и не может осознать случившегося. Прежде всего он упомянул, что знал Волчкову уже очень давно - уже более 25 лет. Когда она умерла, ей было всего 47. Всю жизнь она боролась со страшным недугом и не смогла победить.

Колганов выразил соболезнования всей семье и близким друзьям Анжелики Волчковой‍. Он признался, что не представляет, как такое можно перенести. Также он рассказал, что ее смерть - это огромная потеря и для театра, в котором она работала. Сотрудников в нем и так не очень много, а теперь он лишился, сожалеет Колганов, такого талантливого.