В Москве ушла из жизни заслуженная актриса России Анжелика Волчкова

8 апреля в Москве скончалась 47-летняя Анжелика Волчкова - заслуженная актриса России. Такую новость объявила пресс-служба театра "Школа современной пьесы".

В сообщении на сайте учреждения написано, что знаменитость умерла в пасхальную ночь. Представители театра отмечают, что Анжелика Волчкова была талантлива и ещё достаточно молода.

Последним приютом для актрисы станет родной город - Пенза. Туда тело покойной пожелали увезти родственники. Во вторник "Школа современной пьесы" организует в своём здании прощальную церемонию. Коллеги решили посвятить Анжелике Волчковой спектакль "Шинель\Пальто", над которым она работала в последнее время. Показ состоится 11 апреля.

Художественный руководитель Иосиф Райхельгауз рассказал журналистам "Говорит Москва", что актриса обладала феноменальной порядочностью. Для многих коллег смерть Анжелики Волчковой большим несчастьем. По его словам, артистка предчувствовала собственную смерть. Именно по этому она внезапно отказалась от получения звания "Народной артистки". Говорила, что может получить награду и умереть.

В связи с инцидентом на своей странице в Instagram выложил пост Кирилл Емельянов. Он выразил соболезнования родственникам и близким покойной. По словам актера, благодаря совместным проектам Анжелика Волчкова смогла стать для него родным человеком.

Стоит отметить, что информация о недуге Анжелики Волчковой появилась ещё в конце 2016 года. Однако, по её просьбе, медики отказываются называть страшный диагноз.