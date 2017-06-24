«Оденься уже!»: Бузову раскритиковали за откровенные наряды в пасхальные праздники

Ольга Бузова часто становится объектом критики пользователей, в этот раз ее осудили за чрезмерную откровенность, от которой она не смогла отказаться даже на время пасхальных праздников. Певице посоветовали «одеться» и прекратить «вывалить» тело на всеобщее обозрение.

7 апреля, в праздник Благовещенья, Ольга Бузова выступала со своим концертом в Тольятти. Для выступления певица уже традиционно была одета в откровенные наряды. Тело Бузовой едва ли прикрывал боди, похожий на купальник.

По мнению пользователей, Бузовой стоило воздержаться от таких нарядов хотя бы на праздники Пасхи. Некоторые всерьез обеспокоены тем, что певица уже не мыслит своих выступлений без «полуголого» вида. Комментаторы нашли наряд Бузовой неуместным и провокационным. Некоторые обратились к певице с призывом «Оденься уже!».