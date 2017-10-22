Беременная жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала о том, сколько она прибавила в весе

Анастасия Костенко, жена полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова, поведала о том, что она стремительно набирает вес из-за беременности. На своей странице в социальных сетях она опубликовала фотографии с животиком и ответила на вопросы подписчиков.

Девушка сообщила, что поправилась на 5 килограмм. Ей не привычно чувствовать, что она не одна и у неё внутри живёт малыш, но благодаря поддержке мужа и близких людей Костенко справляется. Анастасия отметила, что кроме живота, по её рукам, ногам и лицу не скажешь, что у неё появились лишние килограммы. Она заявила, что не сидит на диетах и только недавно начала ходить 2-3 раза в неделю на плаванье, а также постоянно консультируется у доктора. Костенко подчеркнула, что не стоит спрашивать у других за упражнения и питание во время беременности, потому что всё это назначается врачом и подбирается индивидуально.

Стоит упомянуть, что ещё 29 марта Дмитрий и Анастасия опубликовали на своих страницах в Instagram совместные фотографии, на которых девушка с округлым животиком. Таким образом, спустя 3 месяца они заявили, что станут родителями. Для Дмитрия Тарасова это будет второй ребёнок.