Закат карьеры: Белла Потёмкина шокировала возрастом и нарядом

Модный дизайнер Белла Потёмкина решила показать свой новый наряд прямо на пляже. Однако подписчиков это больше позабавило, чем порадовало, как сообщает HotGeo.

Белла Потёмкина – дизайнер, который обычно разделяет работу и отдых. Однако недавно она решила похвастаться своей новой задумкой, прогуливаясь в ней по пляжу. Полосатая рубашка-туника и розовая шляпка, украшенная «драгоценными камнями», привела фанатов в замешательство. Не меньше они были шокированы и тем, что Белла Потёмкина очень ярко накрасилась. Из-за обилия косметики подписчики даже «прибавили» дизайнеру лет, заявив, что ей наверняка 45.

Когда же Потёмкина отмела эту версию, отметив, что ей всего 34, интернет-пользователи сделали выводы, что она теряет мастерство. Люди засомневались, что действительно хороший дизайнер вот так неаккуратно себя состарила бы неверно подобранным образом. Также они посоветовали уменьшить число инъекций ботокса, отметив, что и это наверняка влияет на внешний вид.