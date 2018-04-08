Дочь Пугачевой и Галкина поздравила с Пасхой трогательной песней

Маленькая Лиза, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, поздравила всех с праздником Пасхи трогательной песней. Ролик с поющей дочкой Примадонна разместила в своем Instagram-аккаунте.

На странице Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram появился трогательный ролик, на котором ее дочь Лиза поет песню к празднику Пасхи. В описании Примадонна поздравила своих подписчиков с праздником и написала «Христос Воскресе!».

Пользователи пришли в восторг от милого ролика, назвав маленькую Лизу «прекрасной девочкой». Поклонники Примадонны и Максима Галкина похвалили звездную пару за хорошее воспитание детей, по мнению комментаторов, им удачно удается сохранять гармонию и учить наследников традициям.

Христос Воскресе!!!#ЛизаГалкина A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Apr 8, 2018 at 12:45am PDT

Как указали пользователи, юная наследница Примадонны взяла от своей матери не только красоту, но и «ангельский голос». Девочка спела песню о пасхальных куличах и горстке яиц. Уже сообщалось, что Пугачева и ее дети готовились к празднику Пасхи. Примадонна показывала, как маленькие Лиза и Гарри красили яйца. По мнению пользователей, Галкин и Пугачева демонстрируют «идеальную семью» и вдохновляют многих своим умением совмещать карьеру и воспитание детей.