"Врачи не увидели": участник "Дома-2" и "Битвы экстрасенсов" стремительно теряет зрение

Из-за недосмотра российских врачей экс-участник шоу "Дом-2" и "Битва экстрасенсов" Георгий Малиновский начал стремительно терять зрение. О состоянии своего здоровья он рассказал во время интервью.

Георгий Малиновский присоединился к борьбе за любовь на "Дом-2" в 2014 году. Уже в следующем он ушел с проекта и решил попробовать свои силы в "Битве экстрасенсов". Однако и здесь с мужчиной вскоре распрощались. Тогда он начал принимать желающих на дому.

По словам Георгия Малиновского, он начал испытывать проблемы с глазами ещё во времена телестройки. С ухудшением зрения он обратился к российским медикам, однако те диагностировали "куриную слепоту" и не заметили тревожных симптомов. Серьёзных проблем они не разглядели даже после микроинсульта в 2017-м. Лишь пройдя обследование в Таиланде, Георгий узнал, что страдает дистрофией сетчатки. В Москве он направился к профессору офтальмологии. Тот заявил, что недуг можно было исцелить лишь до истечения двухнедельного срока после появления расстройств.

Телезвезда уверен: доктора просто хотели вытащить у него больше денег посредством различных диагностических процедур. Теперь же ему осталось хоть как-то видеть максимум два года. Вероятно, зрение может окончательно пропасть и через год. В настоящий момент Георгий Малиновский не может разглядеть предметы дальше собственных локтей - лишь силуэты. И перспектив вылечиться - никаких. Пока эффективной терапии от заболевания не придумали. Помогает лишь поддержка супруги Алены.

В то же время Георгий Малиновский заявил, что его экстрасенсорное видение только обострилось. После микроинсульта и паралича левой стороны он долго восстанавливался. Однако сейчас желает вновь побороться за звание лучшего в новом сезоне "Битвы экстрасенсов". Он предполагает, что именно экстрасенсорика могла усилить развитие болезни.