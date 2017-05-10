Экс-участница «Дом-2» Варвара Третьякова впервые стала мамой

24-летняя Варвара Третьякова, которая после замужества сменила фамилию и стала Калининой, 4 апреля стала матерью. Экс-звезда «Дом-2» родила девочку, радостной новостью она решила поделиться в день Пасхи.

В своем Instagram-аккаунте Варвара Третьякова-Калинина разместила снимок с биркой из роддома. На нем написано, что она родила девочку, ее вес составил 3,300 килограмм, а рост – 52 сантиметра. В описании к фотографии экс-участница «Дом-2» указала, что теперь их «стало трое».

Пользователи поздравили Третьякову с рождением первого ребенка и пожелали ей счастья и семейного уюта. Как известно, девушка дважды становилась участницей проекта «Дом-2», но своего избранника она нашла за пределами телестройки. Она долго скрывала свою беременность и сообщила о своем положении лишь 16 марта. Тогда она призналась, что ей уже не терпится поделится радостным событием и она решилась рассказать своим поклонникам о беременности.