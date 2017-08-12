Космические куличи: Солистка «ВИА Гры» удачно «поиздевалась» над куличами в Пасху

Действующая солистка популярного поп-трио «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова похвасталась перед поклонниками своими пасхальными куличами.





Девушка опубликовала видео своего мучного «богатства» в социальной сети. Поклонники девушки привыкли к классическому виду кулича, где глазурь усыпана разноцветной присыпкой. Однако у Анастасии задумка была иной. На её столе ничего «обычного» нет.





Поклонникам она показала куличи, усыпанные орехами, курагой, семечками, сушёными фруктами и многим другим. Шоколадный заяц в золотой обёртке напоминает традицию католической пасхи, из-за чего фанаты стали интересоваться у девушки, какой она национальности и зачем смешивает обычаи. Однако все фанаты были поражены изобретательностью Кожевниковой и нахваливали её «космические» куличи.