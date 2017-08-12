Космические куличи: Солистка «ВИА Гры» удачно «поиздевалась» над куличами в Пасху

Сегодня, 12:21 \\ Шоу-бизнес

Действующая солистка популярного поп-трио «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова похвасталась перед поклонниками своими пасхальными куличами.

 Девушка опубликовала видео своего мучного «богатства» в социальной сети. Поклонники девушки привыкли к классическому виду кулича, где глазурь усыпана разноцветной присыпкой. Однако у Анастасии задумка была иной. На её столе ничего «обычного» нет.

 Поклонникам она показала куличи, усыпанные орехами, курагой, семечками, сушёными фруктами и многим другим. Шоколадный заяц в золотой обёртке напоминает традицию католической пасхи, из-за чего фанаты стали интересоваться у девушки, какой она национальности и зачем смешивает обычаи. Однако все фанаты были поражены изобретательностью Кожевниковой и нахваливали её «космические» куличи.

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Автор - Елизавета Трюфель
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