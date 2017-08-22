Блогерша Миро обозвала Малышеву "простушкой" из-за собак

Известная блогерша Лена Миро нелестно отозвалась Елене Малышевой после скандального заявления об отстреле собак. В своей публикации на LiveJournal публицист обозвала телеведущую "простушкой".

В марте Елена Малышева в рамках своей передачи "Жить здорово" прокомментировала инцидент с беспризорным псом, который загрыз 19-летнего юношу. Она сообщила, что зоозащитники не должны мешать жизни других людей. А тем, кто испытывает больше симпатий к собакам, а не людям, знаменитости "сказать нечего".

Обсуждая эти высказывания, Лена Миро заявила, что давно относит Елену Малышеву к категории "простоватых людей". Такие , по её мнению, писают в кустах, опрятно выглядят и старомодно одеваются. Она считает, что самый большой недостаток таких членов общества в узости мышления.

Лена Миро пишет, что не считает человека "тварью верховной" и оценивает его на одном уровне с собаками. Ведь люди не важнее других животных нашей планеты. Более того, она не видит больших преимуществ Homo Sapiens перед другими обитателями Земли. В связи с этим Лена Миро критикует позицию о доминировании человеческого вида и сопутствующее этому высокомерие.