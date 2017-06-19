Татуированный сын Елены Яковлевой попал в больницу для психбольных

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, известный своей неординарной внешностью и массой татуировок, оказался в больнице для психлечебницы. Оказалось, что поход в психбольницу был совершен ради съемок в новом клипе, где он снялся вместе со своим другом.

Товарищ Дениса Шальных рассказал, что сын Яковлевой вместе со своим другом совсем недавно организовал свою музыкальную группу. Первый клип они решили сделать необычным, для съемок они выбрали больницу для психически нездоровых людей.

Сюжет клипа развивается в стенах психбольницу. Экстравагантный Денис Шальных вместе со своими коллегами по группе находятся в лечебнице, бегают по пугающим коридорам и сбегают оттуда. Затем они угоняют чужую машину. Врачи психлечебницы, когда узнают о побеге пациентов, начинают пытаться их поймать.

Пользователи шокированы необычной новостью и замечают, что сын Яковлевой не прекращает впечатлять всех своей неординарностью. Сама актриса, как сообщается, поддерживает своего сына во всех его начинаниях. По словам друга Шальных, его мать рада, что он занялся музыкой, так как он имеет сильный голос и обладает приятной внешностью.