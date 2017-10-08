Дарья Пынзарь опубликовала умилительное фото детей с турецкими куличами

Дарья Пынзарь, которая с семьёй перебралась жить в Аланию, не забывает о православных праздниках и активно приобщает к ним детей. Милое фото «приобщённых» она опубликовала у себя на странице.





Известно, что в Турции местное население исповедует Ислам. И многие русские, которые живут в этой солнечной стране, испытывают большие трудности в период христианских праздников, поскольку купить даже краску для яиц там очень непросто. С этой же трудностью сталкиваются и популярные люди. Так Дарья ранее жаловалась подписчиком, что не может отыскать эту краску в магазинах турецкой Алании.





Однако уже в воскресение она не стала отставать от своих соотечественников: на её столе появились куличи. Правда, без яиц, но почему – осталось загадкой. Поклонники принялись удивляться, как девушке удалось отыскать куличи в Турции. Те, кто уверен в кулинарном мастерстве Дарьи, ещё раз её похвалили. А остальные остались ждать ответ. Поклонники также отметили, что родители правильно поступают, что прививают христианские обычаи детям в мусульманской стране.