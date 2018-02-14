«Душевнобольная» Волочкова поздравила с Пасхой снимком в бикини

Пользователи Сети осудили балерину Волочкову за ее очередной снимок в мини-купальнике, которым она поздравила верующих с праздником Пасхи. По мнению комментаторов, у «душевнобольной» Волочковой вся жизнь состоит из праздников, а религиозные торжества она с легкостью путает с поводом показать голое тело.

В своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова разместила снимок, на котором она и ее дочь позируют ан фоне бассейна. К откровенным фотографиям балерины пользователи уже привыкли, но описание к записи привело их к бурному возмущению и недовольству.

Волочкова отметила, что на фото она встречает «праздничное утро» со своей дочерью. Также она дала ссылку на виллу, где она сейчас отдыхает со своей семьей.

Пользователей возмутил тот факт, что праздник Пасхи она проводит в купальнике и даже в этот день она не забывает делать рекламу. Пользователи назвали Волочкову «душевнобольной», ей порекомендовали заняться духовным развитием и прекратить демонстрировать свое голое тело. По мнению комментаторов, у балерины нет понятий о нормах приличия, так как даже в день трагедии в Кемерове она публиковала «развязные» танцы, а теперь, в религиозный праздник, она продолжает шокировать своими мини-купальниками.