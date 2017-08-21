Анита Цой опозорилась халатом на благотворительном балу

Недавно в Москве прошел очередной благотворительный бал, который проводили организаторы из фонда Михаила Рудяка. Приглашенной звездой стала Анита Цой, которая в халате значительно отличалась от других звездных гостей.

Анита Цой шокировала звездную публику и своих поклонников странным выбора наряда для торжественного благотворительного вечера. Певица появилась в длинном красном платье, сапогах того же цвета и в синем халате, который и испортил внешний вид артистки. Модные критики посчитали, что бельевой стиль нужно уметь носить и он явно не подходит для бала.

Сама артистка не стала комментировали критику в свой адрес. Более того, на вечере Анита Цой не стала менять свой халат и вышла в нем выступать на сцену.