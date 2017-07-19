Нюша опровергла слухи о своей беременности

Вокруг певицы Нюши начали разрастаться слухи о том, что она беременна. Однако она опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, которая опровергает все домыслы.

Певица тщательно старается привести себя в форму перед летним сезоном и изнуряющими концертами, на которых она будет радовать своих поклонников не только песнями, но и танцами. Как написала сама Нюша в описание под фото, для неё лето начнётся в мае. Она будет давать концерты в Турции, и по сложившейся курортной традиции, ей нужно будет явиться в страну подтянутой и стройной.

Ещё давно её фанаты заметили, что певица предпочитает носить мешковатую одежду, а также подбирает такие ракурсы для селфи, чтобы не было видно фигуру. Поклонники начали думать, что певица находится в интересном положении. Однако Нюша опубликовала фото с тренировки и этим развеяла все слухи, а также получила много лестных комментариев.