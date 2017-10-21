Анастасию Волочкову попросили прикрыть пышные формы в присутствии дочери

Поклонники популярной российской балерины Анастасии Волочковой в день Пасхи не стали критиковать знаменитость за шпагаты и развратный внешний вид. На этот раз фанаты вежливо попросили Анастасию не оголять грудь в открытых купальниках в присутствии своей дочери.

Недавно Анастасия Волочкова показала свой семейных отдых в Таиланде. На новом снимке балерина показала сразу три поколения своей семьи. Поклонники оценили красавицу-дочь Волочковой, её стройную маму, однако посчитали, что самой балерине в присутствии матери и несовершеннолетней дочери стоит носить более скромные купальные наряды.

Сама Волочкова не стала отвечать поклонникам на их замечания, а просто поздравила своих фолловеров со светлым днем Пасхи. Также балерина подчеркнула, что всем довольна, а потому не собирается менять свою форму поведения.