Экстравагантное одеяние Сары Джессики Паркер удивило гостей аукциона

7 апреля актриса Сара Джессика Паркер посетила в Нью-Йорке благотворительный аукцион, который устроил бренд Dolce&Gabbana. Звезда "Секса в большом городе" появилась на мероприятии в экстравагантном одеянии, которое привлекло внимание прочих гостей.

Знаменитость выбрала для светского вечера приметное бархатное кимоно темно-розового цвета, украшенное узорами из больших светло-розовых цветов и бахромой. Под ним оказалось блестящее золотое платье, ткань которого весь вечер бликовала в свете фотокамер. Голову украсило зеленое подобие тюрбана, а ступни оказались в туфлях-лодочках под цвет головного убора. Образ дополнили многочисленные украшения от Dolce&Gabbana: серьши, браслет и ожерелье.

Фотографии и видеозапись с Сарой Джессикой Паркер появились на странице модной компании в Instagram. Многие пользователи посчитали наряд знаменитости слишком вызывающим и заметным. Можно предположить, что Сара Джессика Паркер решила воспользоваться случаем, чтобы вновь примерить на себя образ Кэрри, своего персонажа из популярного американского сериала.