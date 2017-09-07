Почти 50: Эвелину Блёданс просят больше не демонстрировать свои соски
Актриса Эвелина Блёданс не порадовала подписчиков своим очередным фотоотчётом после спектакля, где продемонстрировала грудь без лифчика.
Женщина вместе со своей труппой отыграла спектакль в Казахстане, где ей собрала два аншлага. Актриса поделилась несколькими снимками с поклонниками, а на одном из них она превратилась в Шамаханскую царицу. Но только сверху; низ женщины был одет в телесного цвета боди, под который она не стала надевать нижнее бельё.
Так она продемонстрировала не только России, но и Казахстану и поклонникам из других стран свою почти нагую грудь. Подписчики, в свою очередь, задумку не оценили и попросили 49-летнюю актрису стать скромнее и перестать показывать в социальных сетях свои причинные места.