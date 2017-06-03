«Ничего святого»: «Русская Кардашьян» на Пасху продолжила демонстрировать наготу

Модель Анастасия Квитко поделилась слишком откровенным фото даже в самый светлый праздник года. Подписчики негодуют, ведь «русская Кардашьян» не постыдилась демонстрировать наготу даже на Пасху.

Подписчики модели смогли оценить новое фото модели. Ангастасия Квитко поделилась фото, на котором она изображена в красивом ажурном белье черного цвета. Из-за полупрозрачного лифчика «русской Кардашьян», снимок выглядит слишком откровенным.

Фанаты мужского пола вновь засыпали красавицу комплиментами и признаниями в симпатии. Однако некоторые подписчики пристыдили девушку, так как она не постыдилась выкладывать такие эротические снимки на Пасху.