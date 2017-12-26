Алексей Панин рекламирует новый спектакль своими обнаженными фотографиями

Алексей Панин, остающийся на слуху публики из-за скандалов, решил необычным образом прорекламировать новый спектакль. Привлечь зрителей он решил своим обнаженным телом.

К публикациям подобного рода поклонники актёра давно привыкли, однако решение зазывать людей на спектакль таким образом стало чем-то новым. К подписи к фотографии он с сожалением отметил, что большая часть общества не смогут понять того, о чем будет рассказано со сцены. Пьеса «Смертник», в спектакле по которой принимает участие Панин, написана французским драматургом Жаном Жене. Писатель не скрывал, что он гомосексуалист, а своё произведение он посвятил возлюбленному, который был казнён.

В комментариях к публикации разгорелись споры между теми, кто считает Алексея настоящим актёром, и те, кто считает подобные снимки ненужными. Поклонники начали расспрашивать Панина о том, где и когда пройдет показ спектакля. Алексей рассказал, что постановку можно будет посмотреть в мае, однако место остается неизвестным.