В Японии 4 оленя приставали к российской модели и чуть не украли у неё паспорт

Модель Анюта Рай на своей странице в социальной сети Instagram рассказала, как 4 оленя домогались её и чуть не украли у неё паспорт. Инцидент произошёл в японском городе Нара.

Анюта Рай родом из Екатеринбурга и на прошлой неделе отправилась в Японии для отдыха. Там она познакомилась с культурой, традициями и природой народа. Кроме того, местные животные оказались недоброжелательными по отношению к ней. 4 оленя окружили Рай и стали трогать её за ягодицы. Сама же модель подчеркнула, что животные часто так ведут себя. Ранее они забирали у неё исключительно печенье, но сейчас дело дошло до домогательств.

Они стали щипать Рай за ягодицы и грудь, после чего один из оленей чуть не отобрал паспорт. Сама же модель признаётся, что без документа ей пришлось бы ещё долго сидеть в Японии без возможности вернуться в Россию. Поклонники стали смеяться, что так олени просто хотели оставить девушку в Японии, ведь она кормит и ухаживает за ними.