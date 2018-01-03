Физиогномист: у Рапунцель из «Дом-2» раздвоение личности

Эксперт в физиогномике Олег Воеводин проанализировал внешность Ольги Рапунцель из «Дом-2» и заявил, что она страдает от раздвоения личности и не имеет материнского инстинкта. К таким выводам специалист пришел после анализа черт лица скандальной участницы телестройки, родившей дочь в прямом эфире.

Как рассказал Воеводин, Рапунцель по своей натуре имеет нестабильное настроение. Она часто следует за ложными целями и обманывает других людей. Более того, уверяет эксперт, звезда «Дом-2» верит в свои обманы сама, забываясь и теряясь в собственных иллюзиях.

Физиогномист заявил, что Ольга Рапунцель, скорее всего, страдает от раздвоения личности. Ее психика очень восприимчива к любым событиям и реакция звезды всегда бурная и иногда неадекватная. По словам эксперта, Рапунцель редко доводит дело до конца и может бросить идею, почти ее воплотив.

Специалист рекомендует Рапунцель начать заниматься саморазвитием и прекратить делать вид, что она бурно чем-то занята. По словам Воеводина, участнице телестройки все равно, чем заниматься и она не умеет расставлять приоритеты. Эксперт также отметил, что Рапунцель страдает от своей доброты. Несмотря на ее взбалмошный характер, она прощает людей, из-за чего потом сильно страдает.