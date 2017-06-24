Девушка своим танцем выиграла 100 тысяч рублей в конкурсе от Джигана

В Сети девушка своим танцем в направлении «тверк» выиграла 100 тысяч рублей. Она стала победительницей конкурса от рэпера Джигана.

Заданием конкурса было записать и выложить в Instagram видео с исполнением танца в направлении «тверк» или dancehall, сопроводив ролик тегами #днкtwerk или #джиганtwerk. Музыка для танца – новый хит Джигана «ДНК», как сообщает «Версия.Инфо». Конкурс начался 25 февраля.

В настоящее время идёт определение второго места, приз за которое – годовой абонемент в финтес-клуб Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурга. Джиган отметил, что самостоятельно выбрать «серебро» конкурса ему сложно, потому попросил поклонников предлагать варианты. Стоит отметить, что фанаты неоднозначно оценили победивший ролик. Большинство из них посчитали, что мастерство танца девушки, занявшей первое место, не такое уж и высокое.