Пугачева с детьми красят пасхальные яйца в «модные» цвета

Певица Алла Пугачева показала в своем Instagram, как она и ее дети готовятся к Пасхе. Маленькие Лиза и Гарри покрасили яйца, а пользователи отметили, что даже пасхальная атрибутика у звездного семейства «модная».

В своем Instagram-аккаунте Алла Пугачева разметила короткий ролик, на котором показала, как ее младшие дети красят пасхальные яйца. В кадре она показала тарелку, где лежали уже готовые и выкрашенные яйца, некоторые из них были обклеены стразами и блестящими рисунками.

Далее Пугачева показала маленькую Лизу, которая сосредоточенно красило яйцо в розовый цвет. Девочка демонстрировала заинтересованность и старательность, что не могло не растрогать пользователей.

Примадонна показала и сына Гарри, который красил яйцо в голубой цвет. Пугачёва похвалила своих детей, указав, что они выбрали модные цвета, которые пользуются популярностью в этом сезоне.

Пользователи отметили, что даже пасхальные яйца Пугачева и ее семья красят «по-модному». В комментариях редко встречаются негативные слова или же оскорбления. В основном, все хвалят Примадонну за то, что она хорошая мать и умеет совмещать работу с семьей.