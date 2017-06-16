Здесь важен размер: Алексея Воробьёва высмеяли за неудачный фотошоп откровенного фото

Популярный исполнитель Алексей Воробьёв стал целью для резких комментариев фанатов, которых не устроили его навыки в фотошопе.





Алексей попытался изначально цветной снимок представить в чёрно-белых цветах. Однако прогадал с параметрами. Баланс белого, корявые затемнения, странные эффекты в неположенных местах придали сексуальной фотографии сексуального Воробьёва ощущение асексуальности.





Идею о том, что чёрно-белая фотография – это классно, певцу подсказали сами фанаты, не ожидая таких последствий. Но поскольку большую часть фанбазы Алексея составляют девушки, соблазнительный парень в нижнем белье всё же спас ситуацию. Поэтому они посоветовали певцу больше не баловаться с эффектами и иметь в виду, что в его случае «важен размер».