Сергей Лазарев и Ирина Дубцова зажгли на сцене, исполнив песню "Сдавайся"

Сергей Лазарев опубликовал видео, на котором в дуэте с Ириной Дубцовой исполнил её песню «Сдавайся». Поклонники звезды были сильно удивлены.

1 апреля Сергей Лазарев отпраздновал своё 35-летие. Неделю спустя певец поделился с фанатами кадрами совместного дуэта с Ириной Дубцовой. Под публикацией звезда написал так: «Вот такой спонтанный дуэт у нас получился».

На видео они исполнили песню Ирины «Сдавайся». Два красивых голоса невероятно гармонируют друг с другом, о чем отметили подписчики Сергея. Некоторые даже признались, что от их песни у них мурашки по коже.

В комментариях они восхищались красотой дуэта и попросили Сергея спеть с Ириной Дубцовой совместную песню.