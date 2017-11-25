Настя Каменских доказала отсутствие беременности откровенным снимком

Об известной певице Насте Каменских долго ходили слухи, что она беременна. Чтобы это опровергнуть, исполнительница показала новый снимок, где видно, что у неё плоский живот, как сообщает VladTime.

На Насте Каменских был открытый чёрный купальник, а выбранный ракурс позволял оценить, есть ли лишние сантиметры на талии. Интернет-пользователи согласились с тем, что знаменитость действительно не в положении, учитывая такие параметры. Также они высоко оценили саму фигуру Насти Каменских, удивляясь её шикарным формам.

Некоторые, впрочем, раскритиковали снимок за излишнюю откровенность, отметив, что так скоро «и совсем до обнажёнки дойдёт». Хейтеры подчеркнули, что певице стоило бы знать меру в демонстрации своего тела, пусть и достаточно красивого.