Чехова и фитнес-тренер снялись в эротической фотосессии на кровати

Телеведущая Анфиса Чехова впечатлила пользователей своей фотосессией, для которой 40-летняя звезда надела эротическое нижнее белье и легла в кровать с фитнес-тренером Натальей Луговских. Серией откровенных снимков женщины хотели показать красоту женского тела и доказать, что любые формы выглядят привлекательно.

В своем Instagram-аккаунте Анфиса Чехова разместила несколько фотографий, на которых она позирует в нижнем белье рядом с фитнес-тренером Натальей Луговских. По словам Чеховой, эротическая фотосессия была придумана для одной цели – показать, что любая женщина, которая находится в гармонии с собой и со своим телом, выглядит прекрасно.

Анфиса Чехова отметила, что не каждая женщина решится обнажиться рядом с «полуголой Мисс Олимпия». Звезда отметила красоту тела фитнес-тренера, рассказав о ее успехах и усилиях, которые она прикладывает для работы над собой. Чехова заявила, что нагота является прекрасным явлением.

Пользователи оценили смелость Чеховой. Многие отметили, что она прекрасно выглядит даже рядом с титулованной спортсменкой. По словам поклонников Чеховой, они получают от своей любимицы мотивацию и желание любить себя и принимать свое тело таким, какое оно есть.