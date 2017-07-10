«Как с этим справиться?»: Мама Тимати рассказала, почему Алиса – «трудный» ребёнок

Мама Тимати, которая занимается воспитанием внучки Алисы, рассказала о том, как в девочке проявляются гены родителей и как с этим тяжело жить.





Симона Юнусова призналась, что её сын и бывшая невестка Алёна Шишкова – очень непохожие личности, словно лёд и пламя в человеческом обличии. Такое переплетение «чёрного» и «белого» не могло не сказаться на плоде любви – малышке Алисе. По словам бабушки, в девочке очень ярко проявляются черты от обоих родителей, что она может противоречить себе.





Например, желание выступать встречается со скромность, доводя ребёнка до слёз. Хотя кто в их семье скромный Симона не уточнила. Желание носить платья и краситься встречается с любовью к популярному пирату и желанием курить пиратскую трубку. Женщина иногда впадает от этого в ступор и не знает, как решать проблему. А подписчики советуют её не решать и позволить ребёнку жить уникальным.