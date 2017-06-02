Посиневшая грудь больной Юлии Началовой ужаснула фанатов

Певица Юлия Началова дала повод своим поклонникам опасаться за ее здоровье. На недавнее мероприятие 37-летняя звезда пришла в наряде с откровенным декольте, ее грудь испугала пользователей своей неестественной формой и синеватым цветом.

Как известно, Юлия Началова делала операции по увеличению груди. Не все вмешательства положительно отразились на ее здоровье и внешнем виде бюста. Недавний выход певицы в общество вновь привел к массе слухов.

Юлия Началова посетила светскую вечеринку, для нее она надела откровенный наряд, обнажающий бюст. Многие сразу же отметили, что форма груди певицы вызывает лишь отвращение. По мнению пользователей, бюст Началовой стал весьма неэстетичным, а цвет кожи пугает и настораживает.

Многие заметили, что грудь певицы стала посиневшей. Некоторые решили, что Началова могла передавить бюст узким корсетом, но мнения о негативных последствиях операций преобладают. Поклонники певицы делятся своими опасениями и просят Началову срочно обратиться к врачам. Многие всерьез испугались за здоровье певицы и утверждают, что никакая пластика не может сделать человека счастливым, если он в себе не уверен.