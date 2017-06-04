Ольга Бузова планирует открыть ресторан в центре Москвы

Певица и звезда шоу «Дом-2» Ольга Бузова активно расширяет сферы своей деятельности, после запуска собственного телеканала и новой валюты она решила открыть еще и ресторан. Бузова уже выбрала помещение, ее ресторан будет находиться в центре Москвы, на Цветочном бульваре.

Как рассказала Ольга Бузова, она не намерена останавливаться на достигнутом и планирует открыть два ресторана. После этого она хочет стать владелицей целой сети ресторанов. Сейчас она уже нашла помещение для первого своего ресторана, там уже ведутся ремонтные работы.

По словам Бузовой, идею ресторанного бизнеса она разрабатывала порядка 2 лет. В течении одного года она искала место для воплощения своей задумки в жизнь. Сейчас ей удалось найти помещение в центре Москвы, на Цветном бульваре.

Несмотря на критику хейтеров, Бузова продолжает находить себя в разных сферах деятельности. После развода с футболистом Тарасовым ее карьера пошла вверх. Помимо участия в шоу «Дом-2» и магазинов одежды и украшений, Бузова начала петь и успешно гастролировать. Не так давно она объявила о запуске ее собственной криптовалюты. Сейчас она рассказывает о ресторанном бизнесе. Пользователи Сети шутят о том, что уже и не знают, в чем еще себя решит попробовать Бузова.