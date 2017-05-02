Виктория Боня показала на видео процедуру по уменьшению овала лица

Виктория Боня показала, какие методы она использует для поддержания красоты и молодости. В своем Instagram-аккаунте она разместила ролик, на котором косметолог, за помощью которого обращалась даже Мадонна, делает ей болезненную процедуру по уменьшению овала лица.

Как отметила Боня, такая процедура делается без наркоза и не требует хирургического вмешательства. По словам звезды, получившей славу благодаря проекту «Дом-2», уменьшить овал лица можно и без пластических операций.

На видео Виктории Боне процедуру делает один их известнейших косметологов Лондона. По словам звезды, к специалисту обращались знаменитости мировой величины, такие как Мадонна. Боня призналась, что процедура была болезненной, но результат того стоил.

Поклонники отметили, что у Бони действительно уменьшился овал лица и она стала выглядеть лучше. Некоторые удивились, так как не верили в эффективность подобных манипуляций. Нашлись и те, кто заявил, что Боня попросту рекламирует косметолога, а взамен, по бартеру, получила бесплатную процедуру.