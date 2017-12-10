Катя Гордон рассказала о своих пластических операциях

Популярная правозащитница и бывший кандидат в президенты России Катя Гордон рассказала недоброжелателям, сколько на самом деле у неё было коррекций внешности и откуда у неё скулы, грудь и губы.





Катю Гордон множество раз обвиняли в том, что она прибегала к услугам пластических хирургов. Гордон открыто заявляла о нескольких профессиональных вмешательствах: ринопластике, то есть коррекции несколько раз сломанного носа, и перешивании послеоперационного шрама.





Однако ищущие всюду руку специалиста пользователи не оставляли женщину в покое. Для своего возраста она им казалась слишком красивой. Гордон поделилась кипой кремов, которые регулярно использует для ухода за собой. По её словам, именно они, любовь и природа наградили её скандальными грудью, губами и скулам. Но подписчики всё равно продолжают требовать признание и отказываются верить в натуральность внезапных перемен в прошлом.