«Бездарные мусорные тролли»: Пореченков заступился за осудившего россиян Козловского

Актер Михаил Пореченков встал на сторону Данилы Козловского, которого осудили в Сети за его фильм «Тренер». Козловский заявил, что в России есть лишь хамство и ненависть, Пореченков же отметил, что актеру не стоит обращать внимание на «бездарностей» и «троллей помойки интернета».

Как стало известно, в одном из разговоров с журналистами актер и режиссер Михаил Пореченков прокомментировал скандал вокруг слов Данилы Козловского, который заявил, что в России нет ничего, кроме ненависти и хамства. Как известно, Козловский опешил от реакции россиян на свой фильм «Тренер».

По словам Козловского, в Европе и в США его фильм приняли с положительным настроением, критики он там не слышал. А в России, реакция зрителей его шокировала. Он отметил, что среди российского зрителя есть лишь тенденции хамства и ненависти, на что получил еще больше критики и осуждений.

По словам Пореченкова, он согласен с Козловским, так как для фильма тот приложил массу усилий и времени, а оценивать его взялись «тролли и бездари их мусорной помойки Интернет». Пореченков посоветовал не слушать мнения людей, которые не разбираются в киноискусстве и лишь критикуют все, что видят.