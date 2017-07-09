Балерина Анастасия Волочкова нежится на пляжах Таиланда, всё больше шокируя поклонников. Особенно их поражает, что знаменитость словно забыла и о существовании дочери, и том, что у неё есть кавалер. Так, на недавнем фото Волочкова без лифчика раздвинула ноги перед писателем-иностранцем.

Балерина расположилась в гамаке в компании знаменитого поэта из Казахстана Хакима Булибекова. Анастасия Волочкова показала свой излюбленный шпагат, совсем забыв о приличиях в плане одежды. По словам Волочковой, так она отмечает становление творческого союза. Хаким Булибеков напишет стихи для её нового шоу, как сообщает «Версия.Инфо».

Это не первое фото балерины, на котором присутствует казахский поэт. В связи с его частым появлением в Instagram Волочковой, интернет-пользователи даже решили, что знаменитость решила дать своему кавалеру Михаилу отставку. Стоит отметить, что, по информации из Сети, Хаким Булибеков женат, так что если подозрения подписчиков подтвердятся, не исключён очередной скандал с участием балерины.