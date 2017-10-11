«Это девочка!»: Кейт Хадсон станет мамой в третий раз

38-летняя актриса Кейт Хадсон рассказала, почему она стала реже появляться на публике и в Instagram. Необычным роликом она показала, что ждет девочку и призналась, что ее третья беременность стала для нее тяжелым испытанием.

В своем Instagram-аккаунте Кейт Хадсон разместила трогательное видео. На нем она, облаченная в белое пышное платье, узнает о том, кто же у нее родится: мальчик или девочка. По словам актрисы, она уже не может скрывать свою третью беременность, так как живот уже виден, а появляться на публике ей тяжело.

По словам Хадсон, она сильно страдала от токсикоза. Именно из-за этого она стала реже пользоваться соцсетью Instagram, так как ролики с зацикленным воспроизведением (бумеранги) вызывали у нее сильную тошноту.

Сейчас актриса счастлива поделиться новостью о беременности с поклонниками. На ролике она, ее бойфренд Дэнни Фудзикава и другие близкие ей люди, лопнули воздушные шары. По американской традиции, пол ребенка родители узнают не от врача, а во время праздничной вечеринки. Из шаров выпали розовые блестки, что указало на пол ребенка – у Кейт Хадсон родится девочка. У актрисы уже есть двое сыновей от предыдущих отношений, теперь Хадсон появится еще и дочка.