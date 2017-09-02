Джеки Чану 64: Пользователи Сети выбрали лучшие фильмы с актёром в главной роли

Он снимается только в тех фильмах, где может рассмешить публику, всегда стараясь показывать что-то новое в удивительных трюках. Сегодня великому гонконскому актёру Джеки Чану исполняется 64 года. Интернет-пользователи выбрали лучшие киношедевры с его участием.

В первую очередь, стоит отметить картину «Пьяный мастер» 1978 года – комедийный боевик в боевыми искусствами. Джеки Чан сыграл там Вон Фэйхуна – сына мастера кунг-фу, совершенно забывающего о дисциплине и предпочитающего все проблемы решать только кулаками. Фильм считается одним из лучших среди кино о боевых искусствах и кунг-фу в частности, как сообщает «Версия.Инфо».

Также выделяют «Полицейскую историю» - комедийный боевик 1985 года. В соответствии с названием, здесь Джеки Чан играет Кевина Чана, сотрудника полиции, успешно противостоящего мафии. В дальнейшем у ленты вышло несколько продолжений.

Критики отмечают очень высокое качество и изобретательность трюков. Также в Сети в числе лучших фильмов с участием Джеки Чана указали «Разборку в «Бронксе» (1995), где актёр снова играет полицейского, «Кто я?» (1998, гонконская кинозвезда выступил здесь также и режиссёром). Хорошие отзывы и о «Доспехах Бога» (вышло несколько частей, первая – в 1986), «Часе Пик» (1998) и «Смокинге» (2002). Стоит отметить, что всего за 56 лет карьеры Джеки Чан снялся в 136 лентах.