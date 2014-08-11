Рианна впечатлила коротким кожаным платьем и откровенным декольте

Певица Рианна посетила презентацию своей коллекции косметики Fenty Beauty в Италии. Для мероприятия звезда выбрала короткое кожаное платье от Versace, которое впечатлило поклонников откровенностью и глубоким декольте.

Рианна презентовала свою линию косметики Fenty Beauty, которую она выпустила совместно с брендом Sephora. Для мероприятия по случаю презентации она выбрала короткое платье, которое обнажило ноги певицы и выгодно подчеркнуло ее декольте.

На певице было надето черное платье от Versace, босоножки от известного бренда Тома Форда. Наряд понравился многим пользователям и они отметили, что Рианна похудела и стала выглядеть лучше.

Рианне удается успешно совмещать свою карьеру в музыке и бизнес в сфере косметики. Она регулярно презентует новые продукты, продажи которых значительно увеличивают ее благосостояние. По мнению некоторых пользователей, платье Рианны подчеркнуло ее характер. Черный кожаный наряд с широким поясом на талии явно демонстрирует, что певица не привыкла стесняться и оставаться в тени. Поклонники сравнили Рианну с «Чудо-Женщиной» и заявили, что даже несколько лишних килограмм не портят образ сексуальной и привлекательной певицы.