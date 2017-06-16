Анфиса Чехова обновила образ перед отпуском

На странице телеведущей Анфисы Чеховой в Instagram появилась новая публикация, на которой она похвасталась подписчикам тем, что нарастила волосы. Знаменитость утверждает, что поводом для этого стал отпуск.

Чехова опубликовала фотографию, на которой основное внимание уделялось её волосам. Она рассказала, как хорошо с длинными кудрявыми волосами выйти из морской воды, встряхнуть головой, а причёска сама высохнет и станет роскошной торической гривой. Пост был рекламного характера, и телеведущая расхваливала услуги одного салона, в котором она наращивала волосы. Анфиса отметила профессиональный подход и мастерство персонала. Она также упомянула невысокую стоимость услуг того заведения, в котором ей нарастили волосы.

Подписчицы телеведущей пришли в восторг от её новой внешности. В адрес Чеховой были сказаны различные комплименты, особенно выделяли её новую причёску. Поклонницы говорили, что Анфисе подходит такой цвет волос, а также их форма. Они также выразили надежду, что знаменитость будет в таком образе появляться на экранах, а не только на отдыхе.