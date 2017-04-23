Экс-невеста Баскова: «Наши отношения разрушила порча»

Экс-возлюбленная Николая Баскова Софи Кальчева рассказала, что стало причиной ее разрыва с певцом. Также она рассказала, почему Басков и Лопырева постоянно переносят свою свадьбу.

Басков и Кальчева казались всем поклонникам красивой и гармоничной парой. Они встречались порядка 3 лет, многие уже думали, что скоро случится свадьба. Однако, Басков и Кальчева расстались. По словам экс-возлюбленной певца, и он и она сама не ожидали такого исхода своих отношений.

Софи Кальчева рассказала, что они с Басковым не смогли найти причину своего разрыва. Она уверенна в том, что за них «это кто-то сделал». Кальчева не исключает того, что кто-то из завистников мог навести на их роман порчу. Однако, она верит в бога и полагается лишь на себя, версия о порче для нее остается лишь версией. Кальчева рассказала, что она хочет женитьбы Баскова.

Однако, если он с ней таки расстался, то певец «достоин» Лопыревой. «Так ему и надо», - отметила модель. По словам Кальчевой, свадьба Баскова и Лопыревой затянулась неспроста. И певец, и его новая возлюбленная уже не 20-летние люди, а свадьба – шаг очень ответственный, считает Кальчева.