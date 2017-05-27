«Загорать не умеешь»: Поклонники раскритиковали Марию Лиман

Известная модель и телеведущая Мария Лиман в настоящее время отдыхает в Дубае на одном из элитных курортов. Селебрити долго не выставляла никаких снимков, но когда это сделала, поразила поклонников особенностями своего загара.

По мнению фанатов, таковой оказался слишком уж неоднородным. Интернет-пользователи поразились, как такое может, тем более, на дорогом курорте, название которого Мария Лиман даже указала под снимком. Некоторые даже задумались, не соврала ли телеведущая насчёт того, где сейчас находится, как сообщает «Версия.Инфо».

Впрочем, были те, кто просто порадовался тому, что знаменитость выставила новое фото. Интернет-пользователи подчеркнули, что выглядит Мария Лиман достаточно хорошо, а тело просто идеальное.