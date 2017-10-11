Любовь Марии Федункив пародировать Ольгу Бузову зашла слишком далеко

В своей новой публикации Мария Федункив поделилась с подписчиками планами создать новую криптовалюту. Известная участница «Comedy Women» решила вновь поглумиться над Бузовой и её планами создать BuzCoin в 2018 году.

Все поклонники Марии Федункив знают о её пристрастии пародировать Ольгу Бузову. Пермская актриса давно уже показала свою неприязнь к телеведущей, которая «создаёт все тренды». Потому планы Бузовой создать свою криптовалюту вдохновили Марию снять новый видеоролик.

На видео актриса рекламирует свой «Федрубль», который станет новой криптовалютой, в противовес BuzCoin. Мария представила также своих помощников и разъяснила где можно применять её валюту. Как сообщила сама актриса: «С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на мои выступления так и товары первой необходимости, или просто перекусить ей в дороге».

Многие поклонники оставили положительные отзывы и похвалили великолепное чувство юмора кумира. Однако некоторые заявили, что уже абсолютно не смешно пародировать Бузову, так как им это уже надоело. Однако видео за день набрало 900 тысяч просмотров, что является очевидным успехом Марии.

Напомним, что 3 марта Ольга Бузова представила свой BuzCoin на пресс-конференции в Москве. Она заявила, что её криптовалюта очень перспективна и не имеет аналогов. BuzСoin поступит в продажу 18 апреля.