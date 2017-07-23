Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Ковальчук приняла участие в «горячей» фотосессии

Певица Юлия Ковальчук похвасталась фото с недавней фотосъёмки. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» призналась, что фотограф помог ей раскрепоститься и насладиться «горячей» фотосессией.

Подписчики Юлии Ковальчук смогли оценить новое фото кумира. Певица поделилась снимком со своей недавней фотосъёмки. На фото бывшая солистка поп-группы «Блестящие» запечатлена в довольно раскрепощенной позе. Юлия продемонстрировала свою идеальную фигуру в тёмных брюках и топе. На шее у телеведущей темная бабочка в горошек. Как призналась сама Юлия, фотограф помог ей раскрепоститься и получить удовольствие от «горячей» фотосессии.

Пока фото было сделано с экрана фотоаппарата, однако певица обещает вскоре опубликовать фото.

Подписчики с нетерпением ждут публикации профессиональных снимков и восхищаются красотой кумира.