Эмбер Роуз снялась в рекламе секс-игрушек

Эмбер Роуз снялась в ролике, пародирующем американский ужастик «Психо». Рекламная видеозапись направлена на то, чтобы познакомить аудиторию с новой секс-игрушкой.

«Нет ничего лучше горячего душа», - гласит публикация на странице Эмбер. Ролик начинается с того, что модель принимает душ. В какой-то момент за шторкой в душе появляется черная фигура, которая замахивается предметом, похожим на нож. Однако после того, как Эмбер поворачивается, ей просто передают розовый фалоимитатор. На что Роуз отвечает: «Спасибо, это то, что я искала».

Секс-игрушка выпускается компанией Lelo, с которой сотрудничает фотомодель. Роуз имеет свою собственную линию игрушек подобного рода. Она отмечает, что на подобное её вдохновил поиск подходящих именно для неё фалоимитаторов. Эмбер указала хэштег, по которому все желающие смогут найти её самые любимые игрушки.

Поклонники с восторгом отметили видеозапись, а также саму фотомодель. Они поделились, что подобная реклама побуждает желание что-нибудь купить.