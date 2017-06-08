Интернет-аудитория была покорена новой работой Макса Барских

4 апреля 2018 года на своем YouTube-канале Макс Барских опубликовал видеоклип на песню «Сделай громче». Певец был искренне тронут отзывами подписчиков, а также откровениями, которыми те поделились в комментариях.

В клипе на песню «Сделай громче» певец предстал не только в новом образе, он также сменил и подход к творчеству, сделав его более глубоким. В описании к видеоролику, срежиссированному Аланом Бадоевым, говорится о том, что трек посвящён тем, кто не боится следовать за своими мечтами. Барских призывает своих слушателей идти навстречу к себе, не оглядываясь на мнение остальных.

Поклонники заявили, что их до глубины души тронули диалоги в начале видеоролика, а также упоминание об ангеле-хранителе. Сам певец находился в Лос-Анжелесе и полночи провёл за чтением комментариев подписчиков. Когда Макс убедился, что клип был радужно принят публикой, он обрадовался. Барских заявил, что его сердце наполнено какой-то детской блаженной радостью, и утро для него стало временем благодарности. Он безумно рад, что его эксперимент был так положительно принят. Такого рода откровенное признание певца помогло поклонникам почувствовать единство с музыкантом. Они были рады, что их слова оказались замеченными.