Ольга Серябкина определила фаворита чемпионата РФ по футболу

Ольга Серябкина поделилась с подписчиками своей любовью рисковать. Солистка группы Serebro также сообщила своего фаворита на чемпионате РФ по футболу.

В новой публикации Ольга Серябкина порадовала подписчиков не только великолепной фигурой в купальнике, но и сообщила поклонникам своего фаворита на чемпионате РФ по футболу. Как рассказала певица, она заключила с девочками пари на то, кто станет чемпионом России в 2018 году. Ольга выбрала команду Спартак, так как она считает её самой лучшей в стране.

На фотографии солистка была одета в эротичный черный купальник, который подчеркнул пышную грудь певицы.

Подписчики поддержали Ольгу в её выборе команды и отметили её сексуальную фигуру.