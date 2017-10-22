Алексей Серебряков отказался от кровных детей ради своей жены
Актер Алексей Серебряков посетил шоу «Судьба человека», там он рассказал об истории развития отношений со своей женой. По словам Серебрякова, он принял сложное решение, из любви к своей супруге он отнял у отца ее дочери ребенка и отказался от кровных наследников.
Как рассказал Алексей Серебряков, со своей будущей супругой Марией он познакомился еще в 16-летнем возрасте. Тогда он ей не понравился, но спустя годы, когда Мария уже родила ребенка и жила с другим мужчиной в Канаде, между ними вспыхнули настоящие чувства.
На тот момент, когда Серебряков решил завести отношения с будущей женой, она была замужем за другим и ее ребенку было около года. По словам актера, ему пришлось отнять у мужчины родного ребенка лишь потому, что он полюбил его женщину. Это решение далось Серебрякову очень сложно, но он решил, что не изменит своего мнения и навсегда станет отцом годовалой девочки.
После, пара пыталась завести детей, но родить ребенка у них так и не вышло. В итоге, утверждает Серебряков, из-за большой любви к жене он отказался от желания иметь кровных детей. После этого они взяли мальчика из детдома, затем они усыновили еще одного ребенка. Сейчас он счастлив и утверждает, что его жене за ее старания нужно «поставить памятник».