«Не машина»: Гарик Харламов принял участие в съёмках рекламы Lay`s

Резидент Comedy Club Гарик Харламов поучаствовал в съёмке рекламы. Рассказывал в ней артист о чипсах Lay`s, как сообщает VistaNews.

«Не машина», - отметил Харламов, показывая в Instagram короткое видео. В кадре действительно мелькают чипсы в руках у нескольких человек. Один участник ролика говорит, что всё «ради рекламы». Интернет-пользователям публикация понравилась. Несмотря на рекламный характер, её назвали очень весёлой.

Правда, большинству показалось, что Харламов всё-таки не будет рассказывать про чипсы. Исходя из акцента, что это «не будет машиной», подписчики решили – юморист действительно станет рекламировать авто. Были и те, кто предположил - Харламов будет продавать машину, груженную чипсами.